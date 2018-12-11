Экс-главу Цимлянского района отправили в колонию за недостроенные дома для сирот

11 Дек. 14:57 2018-12-11T14:57:52+03:00

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Бывший глава Цимлянского района признан виновным в халатности и получении взятки. Согласно официальной версии, еще три года назад между администрацией и компанией был заключен договор, суть которого - строительство дома в том числе для детей-сирот.

- Несмотря на то, что условия контрактов о завершении строительства многоквартирного дома не были выполнены, глава района распорядился произвести полный расчет со строительной организацией, - пояснили в региональном следкоме.

Причина такой «доброты» - взятка в размере 500 тысяч рублей, которую чиновник получил через посредника от руководителя строительной компанией.

Приговором суда бывшему главе назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей.