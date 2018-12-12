2018-12-12T10:15:43+03:00
Происшествия

В Ростовской области застройщика обвинили в мошенничестве на 44 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении двух руководителей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области под следствием оказались руководящие сотрудники ООО «Сигма».

Согласно официальному сообщению регионального следкома, еще три года назад они взяли на себя обязательство построить два многоквартирных дома на улице Менделеева, стали заключать договора с покупателями, брать деньги, но в итоге «свои обязательства по передаче дольщикам жилых помещений (квартир) не выполнили». Ущерб покупателям превысил 44 млн рублей.

- По ходатайству следователя судом в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области, добавляя, что наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 200 миллионов рублей (автомобили - Infinity qx56, Audi A5, водный транспорт, коммерческие помещения, земельные участки).

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