В Новочеркасске водитель ВАЗа сбил на дороге двоих пешеходов
Пострадавших доставили в больницу
Авария произошла вечером 11 декабряФото: ГУ МВД России по РО
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В Новочеркасске выясняют обстоятельства аварии, которая произошла накануне, 11 декабря, на улице Гагарина. По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-2109 сбил пешеходов на дороге.
- Мужчины 1991 и 1965 годов рождения были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в автоинспекции Ростовской области.
Известно, что пострадавшие шли по дороге в зоне видимости пешеходного перехода. По факту аварии начата проверка.
В среду, 12 декабря, в Донецке столкнулись "Нива Шевроле" и "семерка". Спасти водителя последнего автомобиля не удалось. 54-летний мужчина скончался в больнице.