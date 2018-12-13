«Дом.ru» и канал TiJi приглашают на новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-13T11:36:06+03:00

В преддверии нового года телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал TiJi приглашают ростовчан на детскую елку. Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет 22 декабря в Окружном Доме Офицеров. Начало – в 16.00.

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Вход – по пригласительным билетам, выиграть которые можно в группах «Домашние новости», «Блокнот Ростов-на-Дону», «KP.RU», «Городской Репортер» в «ВКонтакте», а также в эфире радио «ФМ-НА ДОНУ» и на телеканале «ДОН-24» в передаче «Утро». Количество мест ограничено.

Перед началом представления маленьких гостей ждет насыщенная игровая программа: шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, научные опыты и веселая анимация. Кроме того, гости елки смогут поучаствовать в квесте и выиграть призы. Все желающие смогут сфотографироваться в сказочной фотозоне и забрать фото на память. Кульминацией праздника станет сказочный спектакль о приключениях, дружбе и, конечно, о волшебстве. Поздравить малышей с новым годом придут мультгерои телеканала TiJi и главные зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.

«Детские праздники от «Дом.ru» в Ростове-на-Дону уже стали доброй традицией. В этот раз компания организует новогоднюю елку при поддержке телеканала TiJi. Его герои сойдут с экрана телевизора, чтобы подарить детям красочное новогоднее представление и праздничную атмосферу», - комментирует директор ростовского филиала «Дом.ru» Евгения Ивановна.

TiJi - телеканал для малышей до 7 лет. TiJi призван помочь молодым родителям в воспитании и развитии малышей. Малыши взрослеют, развивают воображение, впитывая добрые советы и поучительные истории анимационных героев. Канал полон нежности, лукавства и юмора. Канал доступен клиентам цифрового ТВ «Дом.ru TV».