Ну очень хотели покататься: в Таганроге 20-летние подельники угнали две машины, на третьей попались

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-14T11:16:01+03:00

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы

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В Таганроге задержали молодых людей, которых считают причастными к угонам автомобилей. Согласно официальной версии правоохранительных органов, злоумышленники охотились на недорогие машины, которые не оснащены сигнализацией.

- Взломали автомобиль ВАЗ-2104, но проехали на несколько кварталов, пока не закончился бензин, - рассказали стражи порядка. - После чего таким же образом взломали вторую машину ВАЗ-2104 и уехали на ней в Ростов-на-Дону чтобы развлечься. Эту «четверку» злоумышленники бросили на одной из улиц донской столицы.

Повязали любителей покататься на чужой машине во время попытки третьего угона. На этот раз они пытались уехать на ВАЗ-2106. В отношении молодых людей уже возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.