2018-12-14T15:55:38+03:00
Спорт

Совладельцем ФК «Ростов» стала фирма по торговле спортивной одеждой, связанная с его президентом Арташесом Арутюнянцем

За 22,4 млн рублей ей достались 43,2 процента акций клуба
Александр СТЕПАНОВ
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Арташес Арутюняц теперь будет заниматься клубом практически как своим.Арташес Арутюняц теперь будет заниматься клубом практически как своим.Фото: ФК "Ростов".
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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Фонде имущества региона, в пятницу, 14 декабря, в ходе аукциона за 22,4 млн рублей были проданы 43,2 процента обыкновенных акций футбольного клуба «Ростов» - в количестве 104 235 штук.

- Победитель аукциона - ООО «Ростов Спорт Менеджмент», - уточнили в ведомстве. - Предпоследнее предложение о цене – отсутствует.

Как и предполагалось, владельцем второго по величине пакета акцией «Ростова» (первый, контрольный, все так же принадлежит облправительству) стала структура, аффилированная с президентом ФК — экс-депутатом Заксобрания РО и бизнесменом Арташесом Арутюнянцем.

По данным из открытых источников, учредителем ООО «РСМ» выступает Вадим Рыбаков, возглавляющий одновременно еще две компании - «Южный капитал», чьим единственным собственником является Арташес Арутюнянц, и «Кварталы Левобережья», которой владеют, в свою очередь, «Южный капитал», а также «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова, построившего «Ростов-Арену».

Что примечательно, основным видом экономической деятельности фирмы «Ростов Спорт Менеджмент» значится «торговля розничной одеждой в специализированных магазинах», точнее, согласно названию, - спортивной.

Впрочем, она вправе заниматься еще и деятельностью ресторанов и предприятиями общепита, розничной торговлей через Интернет-аукционы, управлять спортивными объектами и клубами, а также пляжами, дискотеками и вести вдобавок зрелищно-развлекательную деятельность.

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