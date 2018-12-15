Без света девять тысяч человек: в Ростове-на-Дону ликвидируют крупную коммунальную аварию

15 Дек. 09:35 2018-12-15T10:34:33+03:00

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Сельмаш остался без света. Накануне, 14 декабря, авария стала причиной массового отключения электричества.

- Произошло повреждение кабельных линий от трансформаторных подстанций Р-1 и Р-6 АО «Коммунальщик Дона» на территории завода Ростсельмаш, - рассказали в администрации города. - На данный момент идут восстановительные работы.

Без энергоснабжения остались 117 многоквартирных домов, в которых проживают более девяти тысяч человек.

В настоящее время на месте ЧП работает 19 человек, задействовано шесть единиц техники в том числе два автогидроподъемника, две лаборатории, а также два спецавтомобиля. Обещают, что «в ближайшее время повреждения будут устранены».