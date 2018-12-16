2018-12-16T15:44:19+03:00
Общество

Ростовчане возмутились черепашьей скоростью 45-го автобуса, застревавшего на остановках на 10 минут

Путь с Северного жилмассива до ЦГБ в выходной день при свободных дорогах занял более часа
Александр СТЕПАНОВ
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Водитель автобуса, судя по фото, действительно пребывал в отличном расположении духа и никуда не спешил. Фото: ВК, паблик "Ростовский городской транспорт".Водитель автобуса, судя по фото, действительно пребывал в отличном расположении духа и никуда не спешил. Фото: ВК, паблик "Ростовский городской транспорт".
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Жители СЖМ бурлят в пабликах в соцсетях гневом в адрес водителя автобуса, курсирующего по маршруту №45, который в субботу днем вез своих пассажиров целый час из Ворошиловского района в центр Ростова-на-Дону.

- Он просто выбесил весь салон! - не скрывают эмоций ростовчане. - На каждой остановке по 10 минут стоял, в итоге почти час ехали с Северного до ЦГБ. Народ в салоне уже просто орал ему. Без маршруток куда-то успеть стало невозможно! Не всегда есть возможность выйти за 2-3 часа! Да и потратить эти 2-3 часа можно куда более полезно, чем в ожидании транспорта на остановке и еще в двухчасовой дороге!

Комментариев от автотранспортного предприятия, которому принадлежит этот автобус, в «КП» - Ростов-на-Дону» пока не поступало.

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