«Набросок супер!»: Никас Сафронов пообещал нарисовать портрет певицы Ирины Аллегровой
В Интернете известный художник Никас Сафронов поделился с поклонниками своим очередным шедевром. На этот раз он опубликовал фотографию с императрицей российской эстрады Ириной Аллегровой.
- В нашей стране наперечет певицы, которых лично я могу назвать великими, - подписал он фото. - И счастье, что с некоторыми из них я имею удовольствие приятельствовать. С Ирочкой Аллегровой мы знакомы много лет. Видимся, как водится в наш безумно занятой век, редко. Вот с прошлой встречи остался на память набросок, который я вчера Ирине подарил, когда она, проезжая мимо, заглянула ко мне на огонек. Удивительная женщина, невероятно красивая и притягательная - буду писать ее портрет.
Фанаты Никаса уже оценили увиденное словами: «Набросок супер!» и «Ирина Аллегрова — очень красивая, великая женщина с сильной энергетикой. Портрет получится шикарный».
Пост художника собрал почти две тысячи лайков.