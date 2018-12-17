2018-12-17T11:23:31+03:00
Общество

«Набросок супер!»: Никас Сафронов пообещал нарисовать портрет певицы Ирины Аллегровой

Фанаты художника уже назвали увиденное «произведением искусства»
ГОШЕВ Игорь
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Художник поделился с поклонниками своими планами на будущее. Фото: Инстаграм Никаса Сафронова.Художник поделился с поклонниками своими планами на будущее. Фото: Инстаграм Никаса Сафронова.
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В Интернете известный художник Никас Сафронов поделился с поклонниками своим очередным шедевром. На этот раз он опубликовал фотографию с императрицей российской эстрады Ириной Аллегровой.

- В нашей стране наперечет певицы, которых лично я могу назвать великими, - подписал он фото. - И счастье, что с некоторыми из них я имею удовольствие приятельствовать. С Ирочкой Аллегровой мы знакомы много лет. Видимся, как водится в наш безумно занятой век, редко. Вот с прошлой встречи остался на память набросок, который я вчера Ирине подарил, когда она, проезжая мимо, заглянула ко мне на огонек. Удивительная женщина, невероятно красивая и притягательная - буду писать ее портрет.

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В нашей стране наперечет певицы, которых лично я могу назвать великими.
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Фанаты Никаса уже оценили увиденное словами: «Набросок супер!» и «Ирина Аллегрова — очень красивая, великая женщина с сильной энергетикой. Портрет получится шикарный».

Пост художника собрал почти две тысячи лайков.

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