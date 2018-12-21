Реконструкция парка Собино в Ростове-на-Дону в этом году завершена не будет

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-21T12:30:53+03:00

Более того: судьбу этого места отдыха в 2019-м будет решать суд

Изменить размер текста: A A

Парк Собино - одно из двух, так называемых, общественных пространств, включенных в программу "Комфортная городская среда" по итогам народного голосования (вместе со сквером Северным) в марте нынешнего года с участием более 419 тысяч человек, - не будет приведен в порядок до конца текущего года.

Об этом объявила в своем ежегодном отчете перед депутатами председатель гордумы - глава города Зинаида Неярохина. По ее словам, это произошло по ряду причин - в том числе, из-за позднего поступления средств из вышестоящих бюджетов, некачественного исполнения контракта подрядчиком. Кроме того, по информации "КП", на территории парка были найдены захоронения - вероятно, там находилось еще в дореволюционные времена кладбище.

- Судьбу парка уде в 2019-м будет решать суд: есть положения, что на местах захоронений нельзя вести капстроительство в течение 20 лет, поэтому, чтобы реконсьрукцию продолжить, придется сначала доказать, что эти работы не являются капстроительством, - отметил источник "КП".