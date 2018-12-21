СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-21T14:08:13+03:00

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- Уходящий год стал для нас особенным, - говорит Владислав Крюков. - И Фонду капитального ремонта, и региональной программе капитального ремонта исполнилось пять лет. И сегодня можно с уверенностью говорить о том, что программа капитального ремонта в Ростовской области встала на промышленные рельсы. Количество домов, где проводятся работы по капремонту, с каждым годом увеличивается. За пять лет реализации программы работы по капремонту были проведены в более двух тысячах многоквартирных домов донского региона.

В 2018 году работы по капитальному ремонту были проведены в 941 многоквартирном доме Ростовской области 00:00 00:00

Ростовская область с момента реализации программы капитального ремонта всегда входила в число лидеров. Успехи донского региона по исполнению краткосрочных планов программы капремонта были отмечены Минстроем РФ на недавнем Всероссийском селекторном совещании.

В 2019 году перед Фондом капитального ремонта стоит задача провести работы по капремонту в более чем 1500 многоквартирных домах Ростовской области. Первостепенными остаются вопросы качества и энергоэффективности. Именно такой ремонт должны получать собственники жилья в многоквартирных домах. И Фонд прилагает все усилия к тому, чтобы на сто процентов выполнять поставленные задачи.

- Специалисты Фонда ведут большую разъяснительную работу с собственниками жилья в многоквартирных домах, - отметил Владислав Крюков. – И мы видим, насколько за пять лет изменилось отношение людей и к программе капитального ремонта, и к Фонду. И перемены эти положительные. В преддверии праздников, хочу поздравить всех жителей Ростовской области с наступающим Новым годом! Пусть в новом году исполнятся заветные желания. Желаю всем здоровья, удачи, благополучия и хорошего капитального ремонта!