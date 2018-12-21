Бюджет Ростова-на-Дону на 2019 год и плановую трехлетку принят гордумой в окончательной редакции

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-21T15:31:16+03:00

Уже в 2020-м власти надеются сравнять величину доходов и расходов

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Городская дума южной столицы в ходе своего 33-го заседания утвердила в окончательной редакции бюджет Ростова-на-Дону на 2019 год и плановую трехлетку.

Прогнозируемый общий объем доходов муниципальной казны составит 30,5 млрд рублей, а расходы превысят 31,8 млрд рублей. При этом бюджет 2020-го планируется как минимум бездефицитным (т. е. расходы уже не будут превышать доходы), а в 2021-м — и вовсе профицитным — на 450 млн рублей.

К слову, как отметил председатель постоянной думской профильной комиссии Игорь Климов, на 2019 год доходная часть и так «выросла» (в прогнозе) на 3,5 млрд рублей — причем, не только благодаря будущим поступлениям из вышестоящих бюджетов, но за счет предполагаемого увеличения собственных доходов — на 1 млрд рублей.

Впрочем, основным источником собственных казенных доходов по-прежнему остается налог на доходы физических лиц: в 2018-м, кстати, удалось снизить недоимку по нему на полмиллиарда рублей.