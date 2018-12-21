2018-12-21T17:18:02+03:00
Общество

Работа транспорта на Новый год 2019 в Ростове-на-Дону

Выясняем, как на Новый год 2019 будет работать транспорт в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Общественный транспорт в Ростове-на-Дону будет работать и в новогодние праздники. Фото: ГОПАЛО Ольга.Общественный транспорт в Ростове-на-Дону будет работать и в новогодние праздники. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Работа транспорта на Новый год 2019 в Ростове-на-Дону, тема актуальная. Тем более, что в городе в зимние каникулы запланировано множество народных гуляний, в том числе и у главной городской елки.

Там - на улице Большой Садовой у входа в парк имени максима Горького, желающих зовут встретить Новый год. Именно поэтому, в понедельник, 31 декабря, с 18:00 до трех часов утра первого дня нового года запретят движение транспорта по улице Большая Садовая - на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновский.

Это же будет относитьсяи к 6 января с 14:00 до часа ночиследующего дня, а также к 7 января с 14 до 22 часов.

А вот что касается общественного транспорта, то в Новогоднюю ночь и в Рождество он будет работать до трех часов ночи, так что все желающие смогут доехать и уехать куда им надо. Что касается остальных дней, то тогда общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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