Работа транспорта на Новый год 2019 в Ростове-на-Дону
Работа транспорта на Новый год 2019 в Ростове-на-Дону, тема актуальная. Тем более, что в городе в зимние каникулы запланировано множество народных гуляний, в том числе и у главной городской елки.
Там - на улице Большой Садовой у входа в парк имени максима Горького, желающих зовут встретить Новый год. Именно поэтому, в понедельник, 31 декабря, с 18:00 до трех часов утра первого дня нового года запретят движение транспорта по улице Большая Садовая - на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновский.
Это же будет относитьсяи к 6 января с 14:00 до часа ночиследующего дня, а также к 7 января с 14 до 22 часов.
А вот что касается общественного транспорта, то в Новогоднюю ночь и в Рождество он будет работать до трех часов ночи, так что все желающие смогут доехать и уехать куда им надо. Что касается остальных дней, то тогда общественный транспорт будет работать в обычном режиме.