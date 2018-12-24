В зоопарке Ростова-на-Дону поселился бегемот из Дании

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-24T15:31:52+03:00

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В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение. Теперь все желающие смогут увидеть иностранку по кличке Найма. Карликовый бегемот прибыл к нам из Дании. Как рассказали зоологи, самка родилась еще два года назад за границей - в датском зоопарке Ольборга. Специалисты называют карликовых бегемотов одним из самых загадочных видов. Они внесены в Красную книгу. К сожалению, есть опасность того, что эти животные могут исчезнуть раньше, чем их биологию в природных условиях изучат ученые.

Известно, что теперь Найма будет жить по соседству с сурикатами - они появились на свет здесь же. Официальное открытие новой экспозиции запланировано на среду, 26 декабря, в полдень. Все желающие смогут узнать и изучить быт, а также повадки обитателей зоопарка, который работает даже зимой - ежедневно в привычные часы.