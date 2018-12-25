С начала декабря в Ростове-на-Дону камеры зафиксировали свыше 10 тысяч нарушений

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-25T09:24:26+03:00

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В Ростове-на-Дону с начала декабря с помощью камер наблюдения зафиксировано свыше 10 тысяч нарушений, общая сумма штрафов составила почти шесть миллионов рублей. Чаще всего водители превышают скорость (к примеру, на долю нарушений в диапазоне от 20 до 40 км/ч приходится 93 %, от 40 до 60 км/ч – 6 %), наезжают на стоп-линию или пересекают перекресток уже на красный сигнал светофора.

Наибольшее число протоколов выписано с помощью камер, которые установлены на проспектах Шолохова, Театральном, Михаила Нагибина, Ворошиловском, Космонавтов, Королева, а также улицах Большой Садовой, Вятской и 56-й Армии.

В правительстве считают, что «факт наличия подобного оборудования имеет важный превентивный эффект, который в итоге приводит к снижению количества нарушений правил дорожного движения».