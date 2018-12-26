2018-12-26T17:58:20+03:00
Общество

«Вот это ножки»: Пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Москве

Титулованная спортсменка на фоне заснеженных улиц поздравила всех с праздником
ГОШЕВ Игорь
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Титулованная спортсменка поздравила всех с праздником. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Титулованная спортсменка поздравила всех с праздником. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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В Инстаграме обсуждают фотографию спортсменки Юлии Ефимовой. Судя по снимку, титулованная пловчиха побывала в Москве. Она сфотографировалась на фоне елки и снега, а также поздравила всех с праздником.

- Москва особенно красивая в это время года, - подписала фотографию Юлия.

В комментариях поклонники оценили образ красавицы и в зимней одежде (спортсменка частенько появляется на странице в своей соцсети в купальниках или студийных образах, - прим. автр.).

pryanya93pryanya93
Москва особенно красивая в это время года
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- Вот это ножки, - не удержался один из Интернет-болельщиков Ефимовой.

- Юля, как бы то ни было, но вы явно ее украшение! - поспел с комплиментом другой.

Но были и те, кто искренне сожалели, что разминулись с Юлией.

- Как я вас мог пропустить? Только что там был, - признался один из ее фанатов.

Другие же в ответ принялись поздравлять лидера российской сборной по плаванию с Новым годом и с Рождеством!

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