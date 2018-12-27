СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-27T12:41:40+03:00

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Пособия матерям-одиночкам в Ростове-на-Дону 2019: сколько будут получать. В среду, 26 декабря, на заседании Правительства Ростовской области были определены суммы, которые в будущем году будут получать семьи, в том числе матери-одиночки, в которых подрастают дети.

По этому поводу было принято соответствующее постановление, в котором прописаны суммы выплат и на полноценное питание. Как добавили в донском министерстве труда и социального развития, для беременных, которые как и положено стоят на учете в поликлинике, он составляет 494 рубля. А вот кормящим матерям из малоимущих семей – 552 рубля. Полноценное питание предусмотрено и для детей из малоимущих семей. Выплата в 201 рубль будет выплачивать от года до двух малыша, а после — от двух до трех, составит 259 рублей в месяц.

В ведомстве добавили, что подробнее о 16 видах пособий - как региональных, так и федеральных, которые действуют на Дону, можно посмотреть на их официальном сайте.