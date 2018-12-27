Из-за снегопада на трассах Ростовской области усилили бригады дорожных служб

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-27T16:48:26+03:00

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В Ростовской области дорожники увеличили количество техники, которая работает на трассах.

- За ночь для противогололедной обработки израсходовано более 430 тонн пескосоляной смеси, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Для обеспечения бесперебойного движения на подведомственной сети федеральных автодорог в регионе задействовано 40 единиц техники.

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе сохранится снежная погода, возможна метель и ухудшение видимости до километра.

Автоинспекторы просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, резко не маневрировать, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.