2018-12-27T16:48:26+03:00
Общество

Из-за снегопада на трассах Ростовской области усилили бригады дорожных служб

На дорогах работает 40 единиц техники
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МЧС России по РО
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В Ростовской области дорожники увеличили количество техники, которая работает на трассах.

- За ночь для противогололедной обработки израсходовано более 430 тонн пескосоляной смеси, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Для обеспечения бесперебойного движения на подведомственной сети федеральных автодорог в регионе задействовано 40 единиц техники.

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе сохранится снежная погода, возможна метель и ухудшение видимости до километра.

Автоинспекторы просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, резко не маневрировать, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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