2018-12-27T20:03:15+03:00
Общество

Ростовский градоначальник Виталий Кушнарев рассказал, чего бы хотел попросить у Деда Мороза

Главная его человеческая мечта — впервые за много лет встретить Новый год с семьей
Александр СТЕПАНОВ
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Виталий Кушнарев хотел бы встретить 2019-й год в кругу семьи.Виталий Кушнарев хотел бы встретить 2019-й год в кругу семьи.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Сити-менеджер южной столицы Виталий Кушнарев в ходе своей пресс-конференции по итогам 2018 года признался, что у него есть, о чем попросить у Деда Мороза в канун Нового года.

- Если чисто по-человечески — это просто встретить этот праздник со своей семьей, чего не удается уже не один год, - рассказал ростовский градоначальник. - Надеюсь, что в этот раз все же удастся. А как глава администрации Ростова-на-Дону — очень хочу, чтобы наш город занял лидирующее место в топе ведущих мегаполисов страны. Он должен быть классным, красивым, комфортным южным городом. Вот чего я на самом деле желаю, и мы будем стараться, чтобы добиться этого.

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