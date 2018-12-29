2018-12-29T11:11:01+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 72-летнюю Татьяну Мазур

Пенсионерка пропала в городе Новочеркасске
Ольга ГОПАЛО
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Пенсионерка пропала в городе Новочеркасске. Фото: "Лиза Алерт Юг".Пенсионерка пропала в городе Новочеркасске. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлена 72-летняя пенсионерка. Известно, что она пропала еще 9 октября 2018 года. В тот день Татьяна Мазур вышла из своего дома, расположенного в городе Новочеркасске. Однако с тех пор о ее местонахождении не знают ни близкие, ни родные.

- На вид женщине 70-75 лет, рост 160, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза зеленые, волосы темно-русые с сединой, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

Известно, что к поискам дончанки подключились и волонтеры. В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернете, а также местах, где бывает много людей - автобусных остановках, вокзалах, торговых центрах. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде, и, если встретите Татьяну Мазур, не проходите мимо, а позвоните по номерам телефонов, указанных ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52, 8 (8635) 25-93-76, либо «02», «020» - с мобильного.

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