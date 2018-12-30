Легковушка врезалась в «КамАЗ»: в аварии на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону погибли три человека
В воскресенье, 30 декабря, в Ростовской области произошла страшная авария. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, о ней стало известно около пяти часов утра.
По предварительным данным, легковой автомобиль марки Datsun on-DO въехал в «КамАЗ», ехавший в том же направлении. За рулем иномарки был 38-летний водитель. Как рассказали в донском главке, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб он и двое его пассажиров - мужчины 20 и 23 лет. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, на машине скорой помощи увезли еще одного 19-летнего молодого человека, находившегося в авто китайского производства. Он находится в ближайшей к месту аварии больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, специалистам предстоит определить все обстоятельства случившегося.