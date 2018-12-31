В Ростове-на-Дону мошенник обещал российское гражданство за 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-31T16:58:29+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, некий мужчина предложил ему помощь в получении гражданства Российской Федерации, но когда он отдал ему деньги, тот пропал.

В донском главке рассказали, что стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 36-летний житель города Батайска Ростовской области. Полицейские выяснили, что за помощь в получении гражданства только предоплата составляла 130 тысяч рублей.

К слову, полученные от потерпевшего деньги предприимчивый делец успел потратить. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.