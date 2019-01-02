В первый день Нового года в Ростовской области в пожарах погибли два человека

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:16:03+03:00

Спасти человека, несмотря на оперативные действия огнеборцев, не получилось. Фото: ГУ МЧС по РО.

Всего 1 января спасателям пришлось десять раз выезжать на тушение домов и хозпостроек

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Трагедия произошла во вторник, 1 января, в поселке Молчанов в Семикаракорске.

- Это случилось в 14.20 - в частном доме на ул. Комарова вспыхнул пожар, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МЧС. - К приезду пожарных огонь успел охватить 12 кв. метров площади жилого помещения.

Справиться с возгоранием, между тем, удалось буквально за четверть часа, однако спасти жильца не получилось, он погиб.По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности.

А рано утром в этот же день х. Волченсков Каменского района загорелась хозпостройка, в которой отмечала праздник компания: там тоже погиб человек, еще нескольких, к счастью, удалось спасти.

Всего, сообщили «Комсомольской правде» в главном управлении МЧС по Ростовской области, в регионе за первые сутки Нового года произошло десять пожаров, в которые были спасены десять человек.

Огнеборцам пришлось выезжать на вызовы в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону (тоже хозпостройка, спасен мужчина), в с. Куйбышево (частный дом на ул. Кузьменко), в х. Дугино Азовского района (частный дом, есть пострадавшая), в г. Таганроге, в ст. Мигулинской Верхнедонского района, в х. Орден Ленина Орловского района.