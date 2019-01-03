В Ростове-на-Дону появилась снежная скульптура влюбленной пары
Житель Левенцовского микрорайона по имени Сергей, которого местные уже прозвали «народным скульптором», порадовал ростовчан новой композицией из снега: он слепил влюбленную пару.
Судя по всему, идея снежной скульптуры — момент, когда юноша делает предложение своей барышне, которая, по всей видимости, очень ждала этого главного в ее жизни вопроса.
Настоящее произведение искусства. Фото: Instagram/seregabratka
Некоторые из поклонников таланта Сергея в соцсети предположили, что на самом деле он изобразил свою мечту в наступившем 2019 году.
Ранее, к слову, когда в Ростове-на-Дону только выпал снег, молодой человек слепил в своем дворе упряжку Деда Мороза, которую мчит вперед конь, а сам главный герой Нового года гонит его вперед, а до этого - танцующую пару.
А это - еще один снежный шедевр "народного скульптора": упряжка Деда Мороза. Фото: Instagram/seregabratka