В Ростове-на-Дону появилась снежная скульптура влюбленной пары

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:30:01+03:00

Автор запечатлел момент, когда юноша делает предложение руки и сердца своей барышне

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Житель Левенцовского микрорайона по имени Сергей, которого местные уже прозвали «народным скульптором», порадовал ростовчан новой композицией из снега: он слепил влюбленную пару.

Судя по всему, идея снежной скульптуры — момент, когда юноша делает предложение своей барышне, которая, по всей видимости, очень ждала этого главного в ее жизни вопроса.

Настоящее произведение искусства. Фото: Instagram/seregabratka

Некоторые из поклонников таланта Сергея в соцсети предположили, что на самом деле он изобразил свою мечту в наступившем 2019 году.

Ранее, к слову, когда в Ростове-на-Дону только выпал снег, молодой человек слепил в своем дворе упряжку Деда Мороза, которую мчит вперед конь, а сам главный герой Нового года гонит его вперед, а до этого - танцующую пару.