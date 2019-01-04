Из-за снегопада движение по трассе М-4 в Ростовской области пришлось ограничивать на семь часов

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:19:11+03:00

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Почти на семь часов пришлось, по настоянию госавтоинспекции, ограничивать движение по трассе М-4 практически по всей протяженности Ростовской области из-за снегопада, который прошел в регионе накануне.

- В 3.20 ночи 4 января оперативный дежурный региональногого управления ГИБДД проинформировал нас о том, что временное ограничение для движения пассажирского транспорта на трассе М-4 «ДОН» с 777-го по 914-й километр снято, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Дороги в проезжем состоянии.

Вместе с тем, в спасательном ведомстве настоятельно рекомендует водителям все-таки, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния — в регионе по-прежнему идет снег, а по причине перепада температур с плюса на минус на дорогах возможна гололедица.

Ограничение на движение пассажирского транспорта, добавим, действовало с 20.40 четверга, 3 января.