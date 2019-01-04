В Ростове-на-Дону байкер устроил пожар в многоэтажном доме, решив завести мотоцикл прямо в квартире

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:16:06+03:00

Соседи уверены, что если бы высотка была газифицирована, не миновать такой же трагедии, как в Магнитогорске

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в многоэтажном доме на ул. Лелюшенко в новогодние праздники.

- Загорелся мотоцикл, который его безмозглый хозяин мало того, что парковал в своей квартире на первом этаже, так еще и решил его завести прямо там же, - рассказала соседка молодого человека.

По всей видимости, в момент запуска байк «выстрелил» пламенем во что-нибудь легковоспламеняющееся — вроде брошенных на стул вещей, или шторы, или газет. После чего огонь моментом перекинулся дальше, а уже тогда полыхнул и рванул бензобак.

- Мы не представляем теперь, как нам находиться в этом прокопченном доме, впереди праздники, все службы отдыхают и никому нет дела, у нашего ребенка сильное токсическое отравление, рвота, - делится переживаниями жительница дома. - И нам приходится в каникулы съезжать с квартиры, так как во всем доме стоит жуткий запах, и быть там опасно для здоровья. Страшно подумать, чем бы все закончилось, будь наш дома газифицирован — наверное, случилась бы трагедия, как в Магнитогорске.

Известно, что сам хозяин пострадал — у него сильные ожоги рук и лица, а распространение пламени прервали прибывшие очень быстро к месту ЧП пожарные.

По информации «КП» - Ростов-на-Дону», произошедшим заинтересовалась полиция, которая проведет свою проверку: дело в том, что байкеры, у которых нет гаража, действительно, хоть это и является нарушением закона, ставят иногда свои мотоциклы в квартирах, однако предварительно, как правило, сливают бензин и уж точно не пытаются заводить.