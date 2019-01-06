Ух ты, девочка будет?! Поклонники восхищены Викторией Лопыревой, которая скоро станет мамой

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:27:28+03:00

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Телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, которая, как известно, скоро впервые станет мамой, продолжает активную жизнь. Будучи в Америке (поклонники подозревают, что именно там ребенок появится на свет), она не перестает общаться с фанатами. Последний ее снимок в инстаграме меньше чем за сутки собрал 60 тысяч лайков и свыше 300 комментариев. Ростовчанку поздравляют с беременностью, восхищаются тем, как она выглядит, несмотря на срок, а также осторожно пытаются выяснить пол будущего ребенка.

- Согласен со всеми, кто уже написал, что беременность тебя весьма и весьма украшает, - пишут в комментариях. - Рад за тебя, дорогая!

lopyrevavika lopyrevavika

- Ух ты, девочка будет? - интересуются другие.

- Везде пишут, что ты в хорошем положении, - добавляют третьи. - Я считаю, ты не в хорошем, а отличном положении!

lopyrevavika Женщина в положении становится ещё более привлекательной

Сама Виктория, кстати, держит в тайне, как и имя своего избранника, так и пол малыша. Телеведущая в одном из своих интервью призналась, что ревниво оберегает свое счастья от постронних, о свадьбе пока не думает, «просто живу, ценя каждую минуту... самое важное для нас обоих - предстоящее событие, все остальное потом».

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