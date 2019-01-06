2019-01-06T15:43:31+03:00
Общество

В Ростовской области более 100 управляющих компаний лишат лицензии

Соответствующие иски направлены в суд
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Ростовской области сообщило о планах в отношении управляющих компаний, которые фактически числятся только на бумаге. В конце прошлого года комиссией приняты решения об обращении в суд с заявлениями об аннулировании лицензий 79 организаций- пустышек.

- Управляющим организациям было дано полгода, чтобы получить в управление многоквартирные дома, - пояснил начальник государственной жилищной инспекции РО Павел Асташев. - Тот, кто этого не сделал до 11 июля 2018 года, лишится права управлять домами в судебном порядке.

Потеряют лицензии и компании, которые стали банкротами. Их в Ростовской области 34. В общей сложности будут лишены специального разрешения на работу 113 организаций. В госжилинспекции поясняют, что в настоящее время поданы 55 исковых заявлений, из них 17 судом уже удовлетворены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хотят защитить дороги: в Ростовской области установят пять пунктов весогабаритного контроля
Ух ты, девочка будет?! Поклонники восхищены Викторией Лопыревой, которая скоро станет мамой
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова призналась, как получила сильные ожоги в новогоднюю ночь
Супруга Дмитрия Тарасова намекнула на второго ребенка
Поссорились у кафе: в Ростовской области задержали мужчину, который отобрал кошелек у прохожего
В Ростове-на-Дону сова напугала жительницу многоэтажки, появившись за окном
В Ростовской области умерла известный журналист и правозащитник Елена Надтока
В Ростовской области во время Рождественских богослужений будут дежурить более 400 спасателей
В Волгодонске спасли пенсионера, который провалился в полынью
В Ростове-на-Дону собака пострадала от сброшенного с балкона унитаза
Женская дружба: под Азовом дама украла сумочку у подруги, у которой гостила
"Мусорный аншлаг" наблюдается во многих дворах Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону сгорел частный дом
Ростовчан приглашают на бесплатные киносеансы и экскурсии
Талантище: ростовчанка слепила беременного снеговика
В Ростове-на-Дону фонарный столб упал на дорогу
В Ростове-на-Дону ищут уличных грабителей, избивших рабочего до полусмерти
В Ростовской области поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
Круизный теплоход может связать Ростов-на-Дону с портами Крыма
Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала жуткое фото своих израненных рук
"Боже, дай мне такие же формы": поклонницы восхитились грудью Виктории Лопыревой
В Ростове-на-Дону дорожники снова кладут асфальт в снег
Водителя ростовского автобуса уличили в просмотре эротического фильма за рулем
В Ростове-на-Дону откроется академия для следователей
Источник: Уцелевшие части обрушившегося офисного здания в Новочеркасске сносить пока не будут
В Ростове-на-Дону BMW X5 после столкновения с Ford Focus протаранил продуктовый ларек