В Ростовской области более 100 управляющих компаний лишат лицензии

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:43:31+03:00

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Правительство Ростовской области сообщило о планах в отношении управляющих компаний, которые фактически числятся только на бумаге. В конце прошлого года комиссией приняты решения об обращении в суд с заявлениями об аннулировании лицензий 79 организаций- пустышек.

- Управляющим организациям было дано полгода, чтобы получить в управление многоквартирные дома, - пояснил начальник государственной жилищной инспекции РО Павел Асташев. - Тот, кто этого не сделал до 11 июля 2018 года, лишится права управлять домами в судебном порядке.

Потеряют лицензии и компании, которые стали банкротами. Их в Ростовской области 34. В общей сложности будут лишены специального разрешения на работу 113 организаций. В госжилинспекции поясняют, что в настоящее время поданы 55 исковых заявлений, из них 17 судом уже удовлетворены.