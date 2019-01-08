В Ростовской области утвердили план отстрела волков и шакалов

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:52:43+03:00

Больше всего волков разрешено добывать в Мартыновском районе

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В Ростовской области утвердили план по регулированию численности плотоядных животных в нынешнем году. Соответствующее постановление подписал министр природных ресурсов и экологии региона. Как пояснили в ведомстве, такие меры принимаются с целью исключения опасности распространения бешенства, а также предотвращения случаев нападения на людей и домашних животных.

В частности, в целях урегулирования численности разрешена добыча 227 волков и 537 шакалов любого пола и возраста. Больше всего волков разрешено отстрелить в Мартыновском районе (22 особи), а шакалов в Сальском районе (72).

- Для каждого района области, исходя из данных по учету численности плотоядных, установлены свои нормативы выдачи разрешений на охоту в рамках регулирования численности, - отметили в правительстве донского региона.