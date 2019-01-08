2019-01-08T16:52:43+03:00
Общество

В Ростовской области утвердили план отстрела волков и шакалов

Больше всего волков разрешено добывать в Мартыновском районе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Ростовской области утвердили план по регулированию численности плотоядных животных в нынешнем году. Соответствующее постановление подписал министр природных ресурсов и экологии региона. Как пояснили в ведомстве, такие меры принимаются с целью исключения опасности распространения бешенства, а также предотвращения случаев нападения на людей и домашних животных.

В частности, в целях урегулирования численности разрешена добыча 227 волков и 537 шакалов любого пола и возраста. Больше всего волков разрешено отстрелить в Мартыновском районе (22 особи), а шакалов в Сальском районе (72).

- Для каждого района области, исходя из данных по учету численности плотоядных, установлены свои нормативы выдачи разрешений на охоту в рамках регулирования численности, - отметили в правительстве донского региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону выявлен свиной и гонконгский грипп
В Ростове-на-Дону потушили пожар в недостроенном отеле Sheraton на Сиверса
Жительница Ростова-на-Дону обманула на 140 тысяч рублей мужчину, с которым переписывалась на сайте знакомств
В Ростовской области спасатели вызволили из снежных заторов почти 400 человек
Следком: по факту гибели трех человек во время пожара в Азовском районе началась проверка
Под Ростовом в пожаре погибли три человека
В Ростовскую область пришли аномальные морозы
На трассе «Дон» в Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за снегопада
На трассе «Дон» при столкновении легковушки и грузовика погибла женщина
Ух ты! Супруга Дмитрия Тарасова показала новогоднюю идиллию
На трассе «Дон» ограничили движение автобусов из-за метели
На трассе «Дон» в аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Жителям Таганрога вода подается пониженным давлением
В селе Алексеево-Лозовском построят детский сад на 80 мест
В центре Ростова-на-Дону задержали мужчину, который разбил стекло иномарки и похитил сумку с деньгами
Снежные заносы: донские автоинспекторы призывают водителей воздержаться от поездок из-за метели
Соцсети: в Ростове-на-Дону на маршруте № 45 пассажиров возит Дед Мороз
Сильный ветер и снегопад: в Ростовской области ожидают крепкие морозы
В тренерском штабе ФК «Ростов» произошли изменения
Житель Азовского района украл два ковра и микроволновку
В Ростове-на-Дону на Рождество общественный транспорт будет работать до трех утра
Хотят защитить дороги: в Ростовской области установят пять пунктов весогабаритного контроля
В Ростовской области более 100 управляющих компаний лишат лицензии
Ух ты, девочка будет?! Поклонники восхищены Викторией Лопыревой, которая скоро станет мамой
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова призналась, как получила сильные ожоги в новогоднюю ночь
Супруга Дмитрия Тарасова намекнула на второго ребенка
Поссорились у кафе: в Ростовской области задержали мужчину, который отобрал кошелек у прохожего
В Ростове-на-Дону сова напугала жительницу многоэтажки, появившись за окном