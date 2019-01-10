«Купальник жесть»: фото звезды Playboy Мария Лиман забраковали в Интернете

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:29:58+03:00

Поклонники советуют ей меньше есть и вести себя более скромно. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Поклонники советуют ей меньше есть и вести себя более скромно

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Поклонники звезды Playboy Мария Лиман не ожидали увидеть фото, которое после январских праздников опубликовала красотка. По всей видимости, Новый год красавица отмечала на заграничном курорте, где в купальнике сидит на шезлонге. При этом сексапильная брюнетка уплетает спагетти за обе щеки.

- С понедельника остановлюсь, - подписала она снимок, видимо, намекая на тарелку с лакомством.

liman_maria С пн остановлюсь

Поклонники уже не раз намекали Марии на то, что ее любовь к пасте и шоколаду до добра не доведет.

- Вот так да, моя любимая красотка ест мои любимые макарошки! - написал один и поклонников.

Но были и любители покушать:

- К черту диету, да здравствует спагетти! - поддержал Марию другой Интернет-пользователь.

При этом пока одни поклонники рьяно призвали красотку выбирать более скромные ракурсы и наряды - «Купальник жесть», другие писали: «Симпатичная детка» и «Такие большие и глубокие глаза», вероятно, намекая на через чур откровенное декольте Марии.