«Купальник жесть»: фото звезды Playboy Мария Лиман забраковали в Интернете
Поклонники звезды Playboy Мария Лиман не ожидали увидеть фото, которое после январских праздников опубликовала красотка. По всей видимости, Новый год красавица отмечала на заграничном курорте, где в купальнике сидит на шезлонге. При этом сексапильная брюнетка уплетает спагетти за обе щеки.
- С понедельника остановлюсь, - подписала она снимок, видимо, намекая на тарелку с лакомством.
Поклонники уже не раз намекали Марии на то, что ее любовь к пасте и шоколаду до добра не доведет.
- Вот так да, моя любимая красотка ест мои любимые макарошки! - написал один и поклонников.
Но были и любители покушать:
- К черту диету, да здравствует спагетти! - поддержал Марию другой Интернет-пользователь.
При этом пока одни поклонники рьяно призвали красотку выбирать более скромные ракурсы и наряды - «Купальник жесть», другие писали: «Симпатичная детка» и «Такие большие и глубокие глаза», вероятно, намекая на через чур откровенное декольте Марии.