Могли убить: в Сальске после исчезновения 17-летней девушки возбудили уголовное дело

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:19:31+03:00

Девушка пропала в ноябре Фото: СУ СК России по РО

Кристину Баркая ищут с ноября прошлого года

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Следственный комитет распространил официальное сообщение - в Сальске после безуспешных поисков девушки возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что незадолго до исчезновения Кристина Баркая переехала на постоянное местожительства из Волгограда в Сальск, - рассказали СУ СК России по Ростовской области. - Учитывая обстоятельства исчезновения девушки, у следствия имеются основания полагать, что она могла стать жертвой преступления.

ВНИМАНИЕ!

Разыскивается Кристина Баркая

Приметы: на вид 25 лет; рост 155-160 см; среднего телосложения; лицо овальное, глаза черного цвета; волосы черные вьющиеся средние, нос с горбинкой большой;

Одежда: куртка желтого цвета короткая в горох черного цвета, платье серого цвета с ромбами черного цвета, сапоги-ботфорты замшевые темного цвета, сумка-клатч бежевого цвета.

При наличии информации просьба сообщить по телефонам: «02», либо в Сальский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РО по телефону: (8-86372) 5-00-71, в СУ СК РФ по РО -8 (863) 210-97-70.