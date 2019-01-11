В Ростове-на-Дону на Северном сгорел автомобиль

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:15:00+03:00

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Накануне, 11 января, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы, которые успели снять все на видео. Как сообщил автор ролика, на улице Волкова, 18 - это в Северном жилом массиве, загорелась машина. Инцидент произошел за полночь - около 01:36.

- Буквально через пять минут приехал отряд пожарных и потушил автомобиль, - добавил очевидец.

О пострадавших не сообщается. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться специалистам.

Кроме того, поздно вечером 10 января еще один пожар произошел в Советском районе донской столицы, там сообщение на пульт единой диспетчерской службы поступило о возгорании в частном доме. Как сообщили в региональном МЧС России, уже через 21 минут возгорание удалось полностью локализовать - на месте работали три спецмашины и 14 огнеборцев. Пострадавших, к счастью, также не было.