«Папина копия»: Дочке футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось полгода

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-11T14:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В семье футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова очередное радостное событие. На днях он уже отметил первую годовщину свадьбы со своей третьей по счету супругой - Анастасией Костенко из Ростовской области. Пара сыграла свадьбу в начале года - регистрация была в Кутузовском загсе, а после - венчание и банкет в одном из лучших столичных ресторанов. С ситцевой свадьбой в соцсетях Дмитрий и его супруга уже поздравили друг дрга. А теперь Анастасия рассказала еще об одном важном для них событии.

- Первый праздник Милаши - шесть месяцев, - подписала она фото с дочуркой, которое опубликовала в своем Инстаграм. - Спасибо тебе, наша прелесть, что ты именно такая, какая есть.

Пользователи сразу же принялись поздравлять пару, а еще спорить — на кого похожа девочка. Большинство сошлись во мнении, что все же на Дмитрия.

- Папина копия, - чаще всего звучал именно такой комментарий.