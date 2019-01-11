Сити-менеджер Ростова-на-Дону назначил себе нового зама по строительству и архитектуре

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-11T16:47:38+03:00

37-летний Андрей Дикун, до этого возглавлявший профильный департамент мэрии, успел ранее послужить в МВД и получить дипломы юриста и экономиста

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Кресло замглавы горадминистрации южной столицы, ставшее свободным после того, как Виталий Кушнарев уволил выходца из Краснодарского края Олега Маркитантова, которого в свое время пригласил себе в замы его предшественник на посту градоначальника Сергей Горбань, пустовало совсем недолго - меньше месяца, с 20 декабря прошлого года.

В пятницу, 11 января, сити-менеджер Ростова-на-Дону назначил на этот пост 37-летнего уроженца Днепропетровской области (Украина) Андрея Дикуна, до этого 4,5 года трудившегося директором департамента координации строительства и перспективного развития города.

Как уточнили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии, Дикун два года, в 1999-2000-м, отдал работе в огранах МВД, потом получил сначала высшее образование по специальности «юрист», а в 2016-м – окончил магистратуру по направлению «экономика».

Был юрисконсультом в нефтяной компании, затем перешел на муниципальную службу – сначала в объединенную дирекцию строящихся объектов Ростова-на-Дону, потом в департамент координации строительства и перспективного развития города (главным специалистом юротдела, затем заместителем директора по реализации жилищных программ).