2019-01-13T10:28:59+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Западном сгорела кондитерская «Золотой Колос»

По одной из версий, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки
Александр СТЕПАНОВ
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Время от времени в огне появлялись яркие белые вспышки и слышался треск. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов главный".Время от времени в огне появлялись яркие белые вспышки и слышался треск. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов главный".
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Помещение кафе-кондитерской «Золотой колос», которое находится в Западном жилмассиве, на ул. Малиновского, 70, практически полностью выгорело изнутри в результате пожара, который произошел в ночь с субботы, 12 января, на воскресенье.

- Сообщение поступило в 23.34, к моменту прибытия пожарных расчетов (на месте работали четыре машины, 19 человек личного состава) огонь уже успел охватить порядка 30 кв. метров площади, - сообщили "КП" - Ростов-на-Дону" в региональном главном управлении МЧС. - Ликвидировать возгорание удалось в течение часа.

Пламя, между тем, полыхало очень сильно — отблески его были видны на сотри метров вокруг. Кроме того, рядом, буквально в сотне метров, находятся подъезды жилой девятиэтажки, а вблизи были припаркованы автомобили.

- Судя по тому, время от времени внутри здания что-то искрилось — появлялись белые вспышки и слышался треск, а незадолго до ЧП отключалось электричество, возможно, причиной стало короткое замыкание в проводке, - предполагают местные жители.

По факту случившегося проводится проверка.

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