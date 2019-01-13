«Ростов» объявил о переходе Бактиера Зайнутдинова из «Астаны» и Данила Глебова из «Анжи»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-13T13:27:12+03:00

Одному новичку "желто-синих" 20 лет, другой - еще на год моложе. Фото: ФК "Ростов".

Правда, заявить молодое пополнение на официальные матчи клуб с берегов Дона пока не сможет из-за запрета РФС

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ФК «Ростов» сообщил о переходе в команду сразу двух молодых полузащитников — 19-летнего Данила Глебова из «Анжи» и 20-летнего Бактиера Зайнутдинова из «Астаны» (Казахастан).

Следует отметить, что оба новичка — недавние дебютанты в высших дивизионах своих стран.

Воспитанник томского футбола Глебов, например, еще в 2015-м выступавший в одной из молодежных команд московского «Локомотива», только в 2017-м, перейдя в махачкалинский клуб, впервые попробовал свои силы в РПЛ, отыграв десять матчей за основную команду в осенней части сезона.

А Зайнутдинов, начинавший карьеру в «Таразе», стал игроком «Астаны» вообще только в прошлом году, однако старт его получился ярким: в первом же официальном матче за клуб из столицы Казахстана он оформил хет-трик. К тому же, минувшей осенью он провел шесть игр в Лиге Европы, отметившись одним забитым мячом. Плюс Зайнутдинов отыграл шесть матчей за сборную Казахстана в поединках Лиги наций УЕФА, где тоже успел отличиться одним мячом в ворота соперника.

Всего молодой футболист, которого уже называют «казахстанским Месси», сыграл за «Астану» 35 матчей, забив в них семь мячей.

Впрочем, пока что заявить обоих молодых новичков команда Валерия Карпина на официальные матчи не может — из-за запрета РФС, наложенного на клуб по причине долга перед своим бывшим игроком Евгением Макеевым.

Ранее, к слову, стало известно, что состав «желто-синих» покинули Аяз Гулиев, вернувшийся в «Спартак», и Артур Юсупов, который, вероятно, продолжит карьеру в «Динамо».