В Ростовской области полиция объявила в розыск 18-летнего Леонида Бобнева

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-13T15:12:55+03:00

Леонид Бобнев вышел из дома 29 декабря и с тех пор перестал выходить на связь. Фото: предоставлено ГУ МВД по РО.

Молодой человек пропал без вести, выйдя из дома за пару дней до Нового года

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Уже более двух недель нет информации о местонахождении уроженца Зимовниковского района Леонида Бобнева, который исчез в неизвестном направлении за два дня до Нового года: он просто уже две недели не выходит на связь.

Теперь 18-летнего студента местного педагогического колледжа объявила в розыск в качестве без вести пропавшего полиция, куда были вынуждены обратиться его обеспокоенные родственники.

- Леонид Бобнев 29 декабря 2018 года вышел из дома и не вернулся, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Рост молодого человека 175-180 см, он плотного телосложения, волосы светло-русые, короткие.

ВНИМАНИЕ!

Правоохранительные органы призывают: если вам что-либо известно о местонахождении Леонида Бобнева, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (86376) 3-22-02 или 02, либо набрать 020 - с мобильного.