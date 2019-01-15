«Ростелеком» в Ростове-на-Дону поддержал забег в честь нового года

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-15T15:41:13+03:00

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«Ростелеком» стал официальным партнером забега «Begin: Побегай 1 января», который состоялся в Ростове-на-Дону после новогоднего праздника. Организатор спортивного события – управление по физической культуре и спорту города. Более 2000 ростовчан вышли на старт 1 января в 10.00 утра под лозунгом «Начни год правильно».

Любители спорта собирались у центральной елки в парке им. М. Горького. Здесь бегуны позировали в фирменных баффах у фотозоны «Ростелекома» и выкладывали фотографии с хештегом #begin2019 в сеть. Почетным гостем открытия спортивного мероприятия выступила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. Маршрут забега составил 4 километра. Участники бежали по пешеходной зоне улицы Пушкинской до Театрального проспекта и финишировали у Публичной библиотеки, где представители «Ростелекома» встречали их горячим чаем и подарками. На протяжении всей дистанции бегунов поддерживали профессиональные спортсмены и министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Начальник управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Денис Браславский: «В прошлом году Begin стал самым массовым забегом 1 января среди городов России. В 2019 мы подсчитываем результаты, но точно знаем, что интерес к забегу динамично растет. В первый год спортивный праздник собрал несколько сотен человек, во второй – вдове больше, на третий зарегистрировалось 2000 участников, а фактически пробежали еще больше. Поддержка «Ростелекома» для нас важна стратегически: компания работает на будущее, создает и масштабирует цифровые сервисы для динамичных, активных и деловых людей, таких, которые участвуют в наших забегах».

Заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом Андрей Махаев: «Ростелеком» транслирует ценность семьи и поддерживает интересы каждого ее поколения. Забег 1 января – это, прежде, всего семейный спортивный праздник, без победителей и проигравших. Беги, иди, танцуй – неважно, как вы пройдете дистанцию, важно, что вы сделаете это вместе. И мы рады, что удалась помочь сделать это событие ярким и запоминающимся».

Дистанцию в 4 километра преодолели все без исключения участники забега. На финише костюмированный праздник продолжился угощениями и развлекательной программой от партнеров.