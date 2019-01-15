2019-01-15T19:21:50+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пропавшего 54-летнего мужчину

Родные и полицейские просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Игорь ПоповИгорь ПоповФото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростовской области обратилась к местным жителям с просьбой о помощи. Разыскивается 54-летний Игорь Попов, который уехал и перестал выходить на связь с родными. Известно, что в августе 2017 его видели на территории рынка «Орел», который расположен на федеральной трассе М-4 «Дон» (рядом с Батайском).

- Приметы Игоря Попова: на вид 60 лет, среднего телосложения, рост 175 см, волосы темно-русые с сединой, есть родинка над левой бровью, - поясняют в правоохранительных органах.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в МО МВД России «Адыге-Хабльский» по телефонам:

8 (928) 293-13-13, 8 (878) 705-22-09 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).

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