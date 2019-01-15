В Ростовской области в ночном бою уничтожили танки условного противника

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-15T19:40:26+03:00

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В Ростовской области прошли совместные учения танкистов и мотострелков Южного военного округа. Они проходили на полигоне «Кадамовский» в условиях, приближенных к реальным. Боевые стрельбы военнослужащими велись в ночное время с применением трассирующих боеприпасов и приборов ночного видения.

- Экипажи танков Т-72Б3 отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям, - сообщили в Южном военном округе, добавляя, что стрельба велась штатным артиллерийским выстрелом, а также из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника.

В свою очередь экипажи боевых машин пехоты поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону. В ходе выполнения боевых стрельб экипажи усовершенствовали мастерство по обнаружению и уничтожению целей в условиях быстро меняющейся обстановки, слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.