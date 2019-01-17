В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают гору мусора на Каширской

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-17T16:20:08+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают гору мусора, которые умудрился заснять один из Интернет-пользователей. Он опубликовал снимки в городском паблике.

- На фото мусорка на Каширской 4/1, - написал автор снимков. - Местные жители говорят, что с Нового года отсюда еще ни разу не вывозили мусор. Такая же ситуация во многих дворах города. Хотя ростовчанам обещали, что в 2019 году ситуация с мусором на улицах станет лучше.

Пост собрал больше сотни лайков и несколько десятков комментариев.

- Во дворы сейчас не так легко проехать, чтобы вывезти мусор... - написал один из подписчиков, но почти сразу же ответил на свой пост: «Правда, это не оправдание».

Напомним, с 1 января 2019 года в Ростовской области заработала новая система по вывозу мусора, для этого договор с региональным оператором должны были перезаключить управляющие компании или сами жильцы. Там же озвучили и тарифы.