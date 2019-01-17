2019-01-17T16:38:58+03:00
Общество

«Вы думаете, вы одна детей растите?»: третья жена футболиста Тарасова поделилась радостным событием

Однако Интернет-пользователи осудили молодую мать
ГОШЕВ Игорь
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Интернет-пользователи осудили молодую мать. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Интернет-пользователи осудили молодую мать. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Хейтеры никак не могут оставить в покое третью супруг футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, которая год назад вышла замуж за спортсмена и летома родила ему еще одну дочь. Красавица из Ростовской области поделилась с подписчиками своего Инстаграм радостным событием: у ее дочки прорезался первый зуб.

- Эта ночь была очень беспокойной, - написала Анастасия. - Милаша просыпалась каждый час и из-за раннего подъема я решила взять к себе в кроватку. С 2 до 5:47 она спала со мной хорошо, но потом немного хныкала и просто ворочалась. Температуры не было. Уснули под утро и пять раз переставляли время будильника.

В итоге, в клинике куда Анастасия пришла с малышкой, доктор увидела целых два нижних зуба. Кроме того, Анастасия Тарасова рассказала, что дочурка весит уже восемь килограммов.

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Самый прекрасный, волшебный, яркий, веселый и в тоже время серьёзный год
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Большинство поклонников порадовались за молодых родителей:

- Пускай растет здоровенькой и крепенькой ваша доченька. Счастья вашей семье. Рада за вас. Молодцы!

Но были и те, кто попытался вклиниться в восторженные комментарии со своей ложкой дегтя:

- Зачем все это рассказывать. Вы думаете, вы одна детей растите? Рассказывайте своему мужу все и родным. Зачем это выносить в общие массы!

Правда, Анастасия не промолчала и ответила:

- Затем, что это моя жизнь и мой аккаунт.

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