В Ростовской области цены на газомоторное топливо заморозят на три года
Цены на газовых заправках в донском регионе не будут меняться в течение ближайших трех лет — об этом в ходе заседания рабочей группы по реализации пилотного проекта, направленного на развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области, объявил спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
- Сегодня я дал поручение: на три года заморозить цены на газомоторное топливо на нынешнем уровне — 16,5 рубля за литр, - сообщил Зубков. - Это позволит бизнесу более активно переходить на экологичный газомоторный автотранспорт.
Губернатор Василий Голубев уточнил, что Ростовская область намерена принять соответствующие региональный закон, который будет способствовать росту интереса к этому процессу со стороны предпринимателей.
Таким образом, планируется, что к 2021 году парк техники, работающей на природном газе, должен вырасти в несколько раз - до 55 тысяч единиц.