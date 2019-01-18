В Ростовской области цены на газомоторное топливо заморозят на три года

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-18T11:31:44+03:00

Автобусы на газомоторном топливе постепенно заменяют те, кто ездят на дизеле. Фото: правительство РО.

Власти рассчитывают, что за это время парк техники, работающем на нем, увеличится до 55 тысяч единиц

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Цены на газовых заправках в донском регионе не будут меняться в течение ближайших трех лет — об этом в ходе заседания рабочей группы по реализации пилотного проекта, направленного на развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области, объявил спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

- Сегодня я дал поручение: на три года заморозить цены на газомоторное топливо на нынешнем уровне — 16,5 рубля за литр, - сообщил Зубков. - Это позволит бизнесу более активно переходить на экологичный газомоторный автотранспорт.

Губернатор Василий Голубев уточнил, что Ростовская область намерена принять соответствующие региональный закон, который будет способствовать росту интереса к этому процессу со стороны предпринимателей.

Таким образом, планируется, что к 2021 году парк техники, работающей на природном газе, должен вырасти в несколько раз - до 55 тысяч единиц.