«Приезжайте рожать в Магадан»: Поклонники беременной Виктории Лопыревой советует врачей и роддома

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-19T12:52:21+03:00

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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева готовится стать мамой. Красавица попросила подписчиков своего Инстаграм поделиться опытом.

- Знаю, что среди моих подписчиц много мамочек с маленькими детками, - написала она. - Прошлый раз вы уже надавали мне советов, что и где купить для малыша. Теперь самый главный вопрос: кто и где рожал? Какие впечатления, кто из врачей понравился, какие больницы?

Ответы не заставили себя долго ждать. Под постом уже сотни комментариев.

- Сначала я собрала рекомендации знакомых о том, где и как рожали, - делится одна из поклонниц красавицы. - Потом с мужем за два месяца начали искать роддом, ездить, смотреть, знакомиться с врачами. Из четырех выбрали один, и я не пожалела. Желательно обсуждайте сразу, что вы хотите на своих родах (например, чтобы пуповину сразу не перезали, а подождали когда отпульсирует и т.д), и желательно рожать с мужем или близким человеком или как сейчас стало популярно с «доулой». Обсуждайте все ньюансы, полагайтесь на свою интуицию, с кем вам будет комфортно и надежно встречать малыша в этом мире.

Чаще всего Виктории советовали роддома в столице. Но был и такой комментарий:

- Двух дочек и рожала у нас в Магаданском роддоме, в восторге от врачей и акушеров, приезжайте!

Неизвестно, последует ли Лопырева этому совету. Но ответ узнаем уже совсем скоро.