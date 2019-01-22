Ездили без полисов ОСАГО и не пристегивались ремнями: В Ростове-на-Дону у таксистов нашли 120 нарушений

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-22T13:44:31+03:00

Рейд будет проводится до 24 января 2019 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рейд будет проводиться до 24 января 2019 года

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В Ростове-на-Дону до 24 января 2019 года будет проводиться операция «Такси». На протяжение десяти дней госавтоинспекторы и чиновники проверяют работу водителей легковушек, которые перевозят пассажиров. Одна из целей - выявить и таксистов-нелегалов.

В частности, будут проверять соблюдение правил дорожного движения и документы, которые позволяют заниматься частным извозом.

К слову, уже было обнаружено свыше 120 нарушений, в числе которых - водители не пристегивались ремнями безопасности или перевозили пассажиров с нарушением требований безопасности, а у некотрых не было полисов ОСАГО.

Кроме того, больше половины водителей сели за руль без обязательного предрейсового медицинского осмотра.

- Это говорит о ненадлежащем контроле со стороны руководства автопредприятий, - говорят в региональном минтрансе. - Штраф за такое нарушение от пяти до 30 тысяч рублей.

Напомним, по официальным данным, в Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2,5 тысячи машин такси.