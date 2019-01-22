2019-01-22T13:44:31+03:00
Общество

Ездили без полисов ОСАГО и не пристегивались ремнями: В Ростове-на-Дону у таксистов нашли 120 нарушений

Рейд будет проводиться до 24 января 2019 года
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Рейд будет проводится до 24 января 2019 года.Рейд будет проводится до 24 января 2019 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону до 24 января 2019 года будет проводиться операция «Такси». На протяжение десяти дней госавтоинспекторы и чиновники проверяют работу водителей легковушек, которые перевозят пассажиров. Одна из целей - выявить и таксистов-нелегалов.

В частности, будут проверять соблюдение правил дорожного движения и документы, которые позволяют заниматься частным извозом.

К слову, уже было обнаружено свыше 120 нарушений, в числе которых - водители не пристегивались ремнями безопасности или перевозили пассажиров с нарушением требований безопасности, а у некотрых не было полисов ОСАГО.

Кроме того, больше половины водителей сели за руль без обязательного предрейсового медицинского осмотра.

- Это говорит о ненадлежащем контроле со стороны руководства автопредприятий, - говорят в региональном минтрансе. - Штраф за такое нарушение от пяти до 30 тысяч рублей.

Напомним, по официальным данным, в Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2,5 тысячи машин такси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области в колонии заключенные напали на охранников
В Азовском районе пенсионер попался на краже инструментов
В Ростове-на-Дону к пяти годам приговорили застройщика за обман дольщиков на 19 млн рублей
Стоимость проезда в Ростове-на-Дону в 2019 году
Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее во время гололедицы
В Ростовской области ожидают морозы до - 18 С
В Таганрогском заливе пограничники задержали браконьеров, ловивших сетями краснокнижную рыбу
Надбавка к пенсии по достижению 80 лет Ростов-на-Дону в 2019 году: размер и как начисляется
В Ростовской области в сгоревшем бесхозном здании погиб пенсионер
Трон опустел: Баста примерил бороду и "ушел" из рэпа
Возобновлено прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Астраханью
В Ростовской области судебные приставы сняли 4-летнего ребенка с поезда и вернули его матери
В Ростовской области задержали 1,5 миллиона рублей контрабанды
В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно
Таганрогские чиновники объяснили размер пособия в 47,5 рубля
Пострадавшим при взрыве дома Шахтах выплатят почти семь миллионов рублей
В электричке «Ростов-Тихорецк» скончался пассажир
«Василий, ты настоящий мужик!»: Поклонники оценили фото рэпера Басты с новорожденной дочкой
В Ростове-на-Дону 21 января 2019 синоптики обещают днем снег, а вечером дождь
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на воров, которые похитили уже два аккумулятора
Баста вошел в попечительский совет регбийного клуба ЦСКА
Соцсети: в Ростове-на-Дону автобус без водителя выехал на пешеходный переход
В Ростове-на-Дону благодаря камерам наблюдения раскрыли кражу
В Аксайском районе мужчина, вызвав эвакуатор, похитил машину
В Ростове-на-Дону начались испытания нового электробуса