Петр Фрадков встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-23T14:58:44+03:00

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Темой встречи стало подведение итогов работы Промсвязьбанка за прошедший год, обсуждение текущего положения дел и дальнейших перспектив его развития как опорного банка для российского ОПК. Как заявил глава банка Петр Фрадков, на текущий момент Промсвязьбанк подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитные соглашения на 130 млрд руб.

«Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчётов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов. Сейчас банк в рамках принятых Вами решений берёт для сопровождения контракты по гособоронзаказу и новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу страны», — отметил Фрадков.

Согласно концепции стратегии банка, он будет придерживаться универсальной модели развития, работая как с сегментом ОПК, так и с рыночными отраслями экономики. Одним из ключевых направлений ПСБ остается поддержка малого и среднего бизнеса.

«Мы эту работу продолжаем, за истекший период нарастили портфель поддержки и гарантийный кредит предприятиям малого бизнеса почти вдвое, до 150 млрд рублей. Более того, мы сейчас достаточно активно следим за внедрением новых сервисов и продуктов с точки зрения онлайн-кредитования, упрощения ведения предпринимательской деятельности. У нас есть такие продукты, которые позволяют пользоваться онлайн-кредитованием без какого-либо документального бумажного сопровождения, даже без посещения офиса. У нас уже несколько тысяч компаний, которые мы пытаемся таким образом поддерживать», — рассказал Фрадков.

Как отметил премьер-министр, он полностью разделяет идеологию универсальности. «Наверное, такая схема работы, такой способ работы позволяют банку обретать лучшую устойчивость, имею в виду присутствие в различных секторах российской экономики».