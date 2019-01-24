Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-24T12:19:13+03:00

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На большой пресс-конференции губернатор Василий ГОлубев ответил на вопрос об очистки реки Темерник.

- Конечно, мы хотим создать вокруг Темерника зону отдыха, - отметил губернатор. - И сама река должна стать чистой, красивой. Для меня это одна из приоритетных губернаторских программ. Мы постоянно ею занимаемся. И я хочу сказать, что через пять лет этот проект будет осуществлен, не сомневайтесь. Но тут проблема в том, что нельзя планировать на пять лет одним махом, - иначе будем три года отдыхать, а потом резко начнем "выполнять". На каждый год нужно ставить планы - и выполнять их. И уже определенные шаги делаются.