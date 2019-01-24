2019-01-24T12:30:47+03:00
Общество

Василий Голубев: "Гандбол-арена будет построена на "Трудовых резервах"

Вопрос о месте строительства решен окончательно
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВА
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Место для строительства Гандбол-Арены определеноМесто для строительства Гандбол-Арены определено
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Губернатор Василий Голубев на большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о месте строительства ростовской "Гандбол-Арены"

- Гандбол-Арену будем строить не на левом берегу, а на Трудовых резервах (это в районе "Водоканала" на Каяни - авт), - отметил губернатор. - Обсуждали тему с Саввиди, с горадминистрацией. В 2019-м мы придаем проекту отдельную динамику. Было четыре варианта размещения новой арены. Один был хорош, но оценка инженерных коммуникаций заставила скорректировать проекты. Вопрос о месте строительства больше не обсуждается, он решен, это район стадиона "Трудовые резервы".

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