С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-24T12:49:26+03:00

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Накануне, 23 января, группа «Звери» приехала в Ростове-на-Дону с туром «Друзья по палате». Учитывая, что жители донской столицы с большой любовью относятся к музыканту и исполнителю Роме Билык, концерт прошел при полном зале.

- Спасибо, Ростов-на-Дону, - написал на своей странице в Инстаграме лидер и вокалист группы «Звери»

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Спасибо за заряд положительной энергией на неделю вперед», «Спасибо за эмоции! Это было круто!», «Большая вам благодарность за концерт в Ростов-на-Дону, это было волшебно, ярко и эмоционально», «Стоять прям перед сценой-непередаваемое ощущение!», «Сегодня на работе я молчу - голоса нет!», «Проснулась без голоса и шея болит, но я счастлива!».

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Напомним, Рома Билык является уроженцем Таганрога, с 12 лет он увлекся музыкой, в 2001 году основал группу «Звери», собрав команду единомышленников из Ростова, Хабаровска и Минска. В 2003 году вышел первый дебютный альбом «Голод». Всего за период существования группы было выпущено семь альбомов. Саундтрек Ромы Зверя к фильму Кирилла Серебренникова «Лето» признан лучшим на Каннском фестивале.