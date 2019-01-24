2019-01-24T12:49:26+03:00
Общество

С друзьями по палате: в Ростове-на-Дону прошел концерт группы «Звери»

Рома Зверь поблагодарил земляков за встречу
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Роман Билых. Фото: romanbilykРоман Билых. Фото: romanbilyk
Изменить размер текста:

Накануне, 23 января, группа «Звери» приехала в Ростове-на-Дону с туром «Друзья по палате». Учитывая, что жители донской столицы с большой любовью относятся к музыканту и исполнителю Роме Билык, концерт прошел при полном зале.

- Спасибо, Ростов-на-Дону, - написал на своей странице в Инстаграме лидер и вокалист группы «Звери»

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): «Спасибо за заряд положительной энергией на неделю вперед», «Спасибо за эмоции! Это было круто!», «Большая вам благодарность за концерт в Ростов-на-Дону, это было волшебно, ярко и эмоционально», «Стоять прям перед сценой-непередаваемое ощущение!», «Сегодня на работе я молчу - голоса нет!», «Проснулась без голоса и шея болит, но я счастлива!».

romanbilykromanbilyk
Спасибо Ростов-на-Дону! #ростовнадону #зверитур2019 #друзьяпопалате #вмоёмгороде #левбердон #искусствоилисмерть #хвв #ромазверь #кириллжги #freekirill #весело #звери10
3846 отметок «Нравится»64 комментариевInstagram

Напомним, Рома Билык является уроженцем Таганрога, с 12 лет он увлекся музыкой, в 2001 году основал группу «Звери», собрав команду единомышленников из Ростова, Хабаровска и Минска. В 2003 году вышел первый дебютный альбом «Голод». Всего за период существования группы было выпущено семь альбомов. Саундтрек Ромы Зверя к фильму Кирилла Серебренникова «Лето» признан лучшим на Каннском фестивале.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Если они не будут забивать пенальти, какие могут быть планы?": губернатор поставил ФК "Ростов" задачу на сезон
В Ростове-на-Дону на ремонт цирка потратят 14 миллионов рублей
Власти прорабатывают вопрос о присоединении к Ростову-на-Дону Аксая, Азова и Батайска
Василий Голубев: "То, что транспортную реформу в Ростове-на-Дону начали в октябре - было большой ошибкой"
Василий Голубев: "Гандбол-арена будет построена на "Трудовых резервах"
«Без лаве подойдет?»: Звезде Playboy Марии Лиман поклонник предложил свою кандидатуру в качестве суженного
Василий Голубев: "Через пять лет Темерник станет чистым, а вокруг него раскинется зона отдыха"
Василий Голубев: "80 процентов юрлиц не заключили договоры на вывоз мусора! И сваливают его в контейнеры для населения"
В Ростове-на-Дону пьяный дебошир сломал нос сотруднику полиции
«Теплее быть не может»: поклонники оценили новое фото пловчихи Юлии Ефимовой
Василий Голубев: "Пока судьба территории старого аэропорта окончательно не решена"