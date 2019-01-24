2019-01-24T14:26:17+03:00
Общество

Гарантийный фонд Ростовской области начинает цикл тренингов для бизнеса

Уже в январе пройдут первые тренинги в городах Зверево и Гуково. Тему предприниматели выбирают сами из числа предложенных
Гарантийный фонд РО
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Фото: Гарантийный фонд РОФото: Гарантийный фонд РО
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- Семинары о видах финансовой поддержки в муниципалитетах проходят ежегодно. А вот другими актуальными темами, как правило, за пределами Ростова-на-Дону представители бизнеса не избалованы, - комментирует исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – Поэтому в прошлом году мы решили начать серию тренингов в городах и районах области. Первые тренинги по нашему заказу прошли в 5-ти городах и имели положительный резонанс в бизнес-сообществе этих территорий. Конечно, это, в первую очередь, благодаря грамотному и харизматичному бизнес-тренеру, эксперту АСИ в Ростовской области Тарасу Тохтамышеву. В этом году мы с ним расширяем географию проведения тренингов (они охватят 36 территорий), формат общения (добавляется митап для расширения бизнес-связей) и даем перечень тем на выбор. Я очень благодарен главам администраций муниципальных образований и их заместителям за помощь в организации проведения тренингов, за информирование бизнеса на местах.

Фото: Гарантийный фонд РО

Фото: Гарантийный фонд РО

Более подробную информацию можно узнать на сайте https://dongarant.ru/ и по телефонам +7 (863) 280-04-06, 280-04-07

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